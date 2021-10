Les avancées en matières de sécurisation du réseau ferroviaire se poursuivent. En effet, le site de Charleroi vient de finaliser une part importante du plan de modernisation du réseau ferroviaire belge en équipant 31 cabines avec des systèmes de signalisation digitaux.

La sécurité sur le réseau et la régularité du trafic ferroviaire, deux des préoccupations majeures d'Infrabel, sont renforcées par la mise en fonction de ces nouveaux postes informatisés. À part cela, ils permettent la réalisation du programme New Traffic Management d’Infrabel, qui vise une gestion du trafic à distance depuis 10 grandes salles de commande centralisées. "Dans notre activité signalisation, ce contrat majeur pour les chemins de fer belges l’est également pour notre site à Charleroi par les défis technologiques et logistiques," explique Bernard Belvaux, Managing Director Benelux. "Au travers de ce projet unique pour le Groupe Alstom, le site de Charleroi a confirmé les compétences et le savoir-faire dans les systèmes de signalisation et pour la gestion de larges projets. Un savoir-faire qui est largement exporté pour des projets de signalisation dans le monde entier."

Ces équipements assurent principalement le contrôle des moteurs d’aiguillage, les feux de signalisation et les informations vers les passages à niveau.

Dans ce projet, Alstom a développé un nouvel enclenchement, ensemble d'appareils de signalisation qui matérialise l’obtention des conditions de sécurité nécessaires pour autoriser le passage d’un mouvement sur la voie, et livré 1.500 loges techniques paramétrées individuellement selon les plans de voies.

Au total, ce contrat a occupé 65 personnes chez Alstom sur le site de Charleroi depuis 2007.