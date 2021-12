Alstom a reçu une nouvelle commande portant sur la livraison de 98 voitures multifonctions à deux niveaux à la SNCB. Cette commande d'une valeur totale d'environ 268 millions d'euros s'inscrit dans un contrat-cadre signé en 2015 portant sur la livraison de maximum 1 362 voitures M7. À ce jour, la SNCB a commandé au total 747 voitures.

La voiture M7 est basée sur le même concept que la voiture M6 à deux niveaux. Le nouvel aménagement intérieur et les systèmes améliorés d'information des passagers permettent d'optimiser le confort des utilisateurs.

Ce train offre à la SNCB une large flexibilité opérationnelle grâce à des voitures pouvant être exploitées comme des unités multiples ou être tractées par du matériel de traction spécialisé avec d'autres types de voitures. Ces trains peuvent atteindre une vitesse de 200 km/h sur le réseau électrique belge et sur les lignes transfrontalières avec les Pays-Bas et le Luxembourg.

"Cette commande souligne le degré élevé de confiance de la SNCB à l'égard de nos trains à double niveau," déclare Bernard Belvaux, Directeur Général Alstom Benelux. "Nous sommes en phase de livraison de cette nouvelle solution de mobilité. Plus de cent voitures voyageurs garantissant fiabilité et confort sont déjà opérationnelles sur le réseau belge. Nous sommes heureux de contribuer au système de transport belge à travers une solution confortable permettant de faire face à l'augmentation du nombre de passagers."

La commande passée par la SNCB mettra au travail les différents site du groupe Alstom. Si le site d'excellence de Charleroi fournira le système de traction et les systèmes nationaux et européens de signalisation. La motrice M7 est développée par Alstom au centre d'excellence situé à Valenciennes. Les voitures M7 sont assemblées sur les sites Alstom de Bruges et Valenciennes (France). Le site Alstom de Crespin (France) est chargé de l'assemblage de la caisse des remorques. Le centre d'excellence Alstom de Siegen (Allemagne) fournit le système de bogies destiné aux remorques M7 et Le Creusot (France) fournit le système de bogies des voitures de tête.