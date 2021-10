© FVH

Selon nos premières informations, une altercation entre plusieurs individus aurait éclaté dans le quartier. Un individu, impliqué dans la rixe, aurait sorti une arme à feu pour tirer à plusieurs reprises. Une personne aurait été touchée et transportée à la clinique Notre-Dame de Grâce de Gosselies dans un état grave.Le juge d'instruction, le parquet et le labo seraient descendus sur les lieux. Plusieurs équipes de la police locale de Charleroi ont été requises sur place pour dresser un large périmètre de sécurité. Selon des riverains, la situation dans le quartier du Calvaire empirerait de jour en jour, à cause de faits de violence.