En écho à la journée internationale de la trisomie 21, l'asbl Alternative 21 lance un challenge afin de sensibiliser le public : accumuler autant de fois que possible 21 km en marchant, courant, nageant, ou encore à vélo, en 21 jours entre le 1er et le 21 mars. Le challenge est ouvert à tous quelque soit l'âge et l'état de santé. Une démarche cohérente afin de promouvoir une société inclusive. "L’idée du défi est venue de la coïncidence de chiffres, mais aussi et surtout du constat qu’au quotidien, les personnes porteuses de Trisomie 21 déploient beaucoup d’énergie pour s’insérer dans notre société qui n’est souvent pas adaptée. L’asbl milite pour une société inclusive depuis 2016, mais elle constate que même si des progrès sont en cours beaucoup de personnes ne sont pas encore sensibilisées à la réalité des personnes en situation de handicap et aux bienfaits d’une société inclusive," nous communique-t-on. Les kilomètres seront comptabilisés via l’application gratuite Strava.

L'idée du projet est de comptabiliser l'ensemble des kilomètres afin de lever des fonds. Ce challenge pour tous à aussi pour but de prouver aux personnes porteuses de Trisomie 21 qu’elles comptent pour tout le monde et pas uniquement pour leur famille. Ici, la performance n'est pas exigée. "Ce challenge se veut accessible aux plus grands nombres. 21km en 21 jours, ça peut être simplement une balade quotidienne d’1km, genre le soir en sortant le chien. Ça peut aussi être 21km en une fois pour les fana de sport. La volonté c’est que chacun à sa manière puisse relever le challenge."

Pour participer, il suffit de s’inscrire sur chronorace. "La participation est gratuite pour tous et il y a la possibilité de faire un don à Alternative 21 si vous le souhaitez ! Il suffit de s’inscrire en remplissant le formulaire Chronorace et en liant son inscription à son compte Strava. Une fois la liaison effectuée, il ne reste plus qu’à bouger en solo, duo ou en trio en lançant une activité Strava, et les applications feront le reste."



Le lien chronorace se retrouvera sur l’événement facebook du challenge dès ce 1er mars.

Parmi les participants on peut déjà compter sur les joueurs du Sporting de Charleroi.