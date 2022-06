Ceux qui espérait le bon temps pour le retour de la brocante des quais en mode nocturne ont été servi. Avec un soleil plus que généreux et des températures atteignant les 30°C, il fallait faire preuve de détermination et d’une grande curiosité pour venir arpenter les allées des brocanteurs en bord de Sambre ainsi que dans les rues avoisinantes.

Bien que le brocante ne se déroule que d’un côté du cours d’eau à cause des travaux aux alentours de la gare, les exposants avaient répondu présent même si d’aucun s’attendait à voir plus de brocanteurs « amateurs » et non des spécialistes de la discipline.

Durant la journée de samedi, les visiteurs étaient tout de même en nombre malgré une chaleur harassante. Il fallait attendre la soirée et la baisse toute relative de la température pour voir plus de monde.

La brocante jumelée avait fait aussi se déplacer les amateurs de musiques en tout genre. Sur la place Verte, les artistes se sont succédé devant un parterre à l’écoute. Sur la place se trouvaient également quelques brocanteurs et plusieurs food trucks.

Avec une baisse des températures, et même si la nuit allait être longue, c’est avec de grandes attentes que public et brocanteurs envisageaient la journée de dimanche.

© NGOM

© NGOM