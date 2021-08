Pourtant, entre les deux hommes, ce ne fut pas toujours la guerre. Au contraire, puisque Rachid et Christopher s’appréciaient… Mais la relation amicale a totalement dégénéré, le 10 juin dernier, à la rue du Presbytère à Charleroi. La police a été requise sur place, à la suite d’une rixe entre les deux hommes.

Sur place, Rachid présente une plaie ouverte à l’oreille gauche et détaille ce qu’il s’est passé. « Il allait se battre avec une autre voisine. Je suis intervenu et là il m’a dit « je vais te frapper, frère. » Après, c’est parti en cacahuète. » Christopher, lui, confirme également l’existence d’une bagarre entre lui et son voisin, mais estime qu’il a agi en légitime défense, en renvoyant à l’expéditeur les pavés lancés.

À la suite de cette scène, Christopher a obtenu des mesures alternatives. La principale condition étant de ne pas commettre de nouvelles infractions. Mais neuf jours plus tard, le trentenaire est intercepté par la police avec une hachette longue de 26 centimètres à sa ceinture. En état d’ivresse, Christopher comptait se rendre au domicile de ses ex-beaux-parents pour régler un différend sur la garde de son fils. « Du coup, il s’est retrouvé en détention préventive », confirme la substitute Marr. Pour cette dernière, le tribunal ne doit pas retenir l’état de légitime défense. Mais une possible provocation n’est pas exclue…

Une peine de 12 mois de prison, avec un sursis probatoire, est requise. Jugement dans deux semaines.