Ce week-end, c'est sous un agréable soleil que les plus petits se sont rendus à l'ïlot à la Ville-haute.

A l'initiative du projet, le théâtre de la Guimbarde. Ce théâtre de créations destiné aux tous petits accueille durant tout le week-end les familles pour une véritable exploration sensorielle. Théâtre, musique, bricolages sont proposés à la grande joie des enfants et des parents privés depuis un an et demi d'activités. Ces portes ouvertes sont aussi l'occasion de faire connaître le théâtre de la Guimbarde créé en 1973 et parcourant bon nombre de salles de spectacles dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Le mini festival est une collaboration entre le théâtre de la Guimbarde et le centre culturel l'Eden. Durant tout le week-end nous proposons des activités non seulement pour nous faire connaître mais également pour animer le quartier. Nous proposons des activités gratuites pour des découvertes artistiques et culturelles en famille," explique Gaetanne Reginster, responsable du théâtre.

Ce week-end est aussi une belle opportunité de découvrir les activités proposées par le lieu. En effet, le théâtre étant essentiellement un lieu de créations, peu de spectacles y sont présentés. Il sert d'endroit de répétition. Les portes ouvertes constituent dès lors une très belle vitrine d'exposition.

Ce week-end d'activités est organisé en collaboration avec l'Eden qui a multiplié les sorties tout l'été. "Nous accueillons souvent le théâtre de la Guimbarde en nos murs et ici, se retrouver à l'extérieur est encore un pas vers le public afin de donner envie de franchir les portes des lieux culturels. Nous continuons d'aller à la rencontre des gens là où ils sont et ainsi proposer, à certains, une première approche de la culture," poursuit Carmela Morici, responsable communication de l'Eden