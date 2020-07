Avec un ordre du jour jugé trop faible et une non présentation des comptes 2019, l'opposition se demande où est le respect des citoyens.

Bien qu'un conseil communal a été planifié pour ce premier jour des vacances d'été, il n'en a rien été. En effet, le groupe de l'opposition AJC ne se dit pas satisfait de l'ordre du jour : "il est étonnant de constater la faible importance des points déposés le groupe Tison et l’absence de points relatifs à la gestion quotidienne de la commune alors que le collège ne dispose plus de toutes les délégations de pouvoirs depuis le 19 juin 2020. Nous demandons que le conseil communal soit fixé le 8 juillet", explique Hadrien Polain, chef de file AJC.

Si le conseil communal n'a pu se tenir ce 1er juillet c'est aussi et surtout une question de quorum. Le groupe PS Zanola a également décidé de ne pas assister au conseil portant ainsi le nombre des absents à 13 sur 23 sièges au total.

L’absence de rigueur dans le travail du bourgmestre est aussi pointée du doigt. "Nous sommes contraints de devoir annuler le conseil communal en raison notamment de l’absence à son ordre du jour de la présentation si importante des Comptes annuels 2019 de la Commune d’Anderlues. Le CDLD (Code de la Démocratie locale et de la décentralisation) prévoit en effet le dépôt de ce dossier majeur de la vie communale au plus tard le 1er juin! Le groupe de Mr Tison a clairement décidé de ne pas respecter la réglementation, ce que nous ne pouvons accepter d’autant que l’absence de présentation de ces comptes nous empêche d’exercer notre rôle démocratique de conseillers communaux."

L'analyse des comptes de 2019 permettrait d'anticiper le futur et avoir une vision globale sur les différentes aides à apporter aux associations locales par exemple.

Un autre point dont souhaite discuter le groupe des 13 (AJC et PS Zanola) est la mise à disposition de l'école du Centre pour les plaines de jeux d'été.

Pour Guglielmo Pastorelli, porte parole du groupe Zanola, même son de cloche : "nous avons besoin de savoir de quoi demain sera fait pour les anderlusiens et la seule façon de le savoir c'est de se plonger dans les comptes. Nous voulons également que les plaines de jeux soient organisées à l'école du Centre. Là, nous sommes sûr du respect des mesures de précaution."

Le dernier conseil communal d'Anderlues du 19 juin dernier n'avait déjà été à la hauteur des mesures de précaution prises dans le hall omnisports. Le premier conseil après déconfinement avait été marqué par l'absence du groupe PS Tison. Cette absence des 10 conseillers et échevins PS n'avait pas empêché le vote d'une délégation de certains pouvoirs au conseil communal et plus au groupe restreint du Collège communal. L'ensemble des autres points avait été reportés.