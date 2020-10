Ce samedi en conseil communal, le leader de l'opposition à Anderlues, Hadrien Polain, s'est levé pour aller déposer une proposition d'alliance PS-AJC à Virginie Gonzalez, future bourgmestre, afin de monter une nouvelle majorité.

Avant de parler du contenu, il faut préciser le moment : à l'heure actuelle, le PS n'a plus la majorité à Anderlues, puisque des tensions internes font que quatre "dissidents" ne votent plus, lors des conseils communaux, comme le reste du bloc socialiste. Le PS a donc 10 sièges au conseil, AJC en a 9, et il y a les quatre dissidents.

Sauf si les tensions s'apaisent entre socialistes, ce qui ne semble pas prêt d'arriver, le seul moyen d'assurer une majorité politique est donc l'alliance PS-AJC, afin de sécuriser 19 votes sur 23 lors des conseils communaux.

Des discussions sont en cours depuis des mois entre les socialistes et le cartel d'opposition composé du CDH, MR et Ecolo, mais sans arriver nulle part. Mais du côté socialiste, c'était Philippe Tison à la barre, le bourgmestre, qui a démissionné ce samedi. Sa remplaçante, Virginie Gonzalez, pourra peut-être calmer les esprits et permettre, enfin, aux socialistes de parler à AJC.

Bref, passons maintenant au contenu. Concrètement, la proposition - qu'on a pu se procurer - prévoit (...)