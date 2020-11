A la suite de l'annulation de l'édition 2021 du carnaval de Binche, la commune d'Anderlues a également décidé d'annuler son carnaval 2021.

Une discussion préalable quant à une probable annulation avait déjà eu lieu il y a quelques jours entre la bourgmestre Virginie Gonzalez et les présidents des sociétés folkloriques de l'entité.

Ce qui a motivé cette décision est que les communes de Binche et Anderlues sont toutes deux situées sur la même zone de police. La bourgmestre souhaite agir de manière cohérente. "Cette décision douloureuse attristera tous les acteurs de notre folklore local et tous les amoureux du carnaval. Je tiens à leur exprimer toute ma sympathie et à les rassurer. Nous ne laisserons pas tomber nos sociétés folkloriques ! Lorsque la situation sanitaire se rétablira, que le vaccin sera disponible, j’inviterai à organiser, avec le Comité des Fêtes et du Folklore, des festivités qui permettront de renflouer les caisses de chacun et de rendre à notre commune sa joie de vivre en attendant le Feureu 2022."