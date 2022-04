Il était 11h30 environ ce lundi en fin de matinée, quand un accident s'est produit à Anderlues, rue de la Station, entre le métro et une voiture. Les circonstances ne sont pas connues.

Les pompiers de Thuin et de Binche ont été appelés sur place pour le balisage et désincarcérer la conductrice de l'automobile, qui - blessée - a été transportée en milieu hospitalier. Une ambulance et un SMUR avaient également été envoyés sur place.

ACF Motors, de Gozée, a dépanné le véhicule. Constat: police locale Anderlues-Binche.