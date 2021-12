L'histoire est hallucinante. Une rue du quartier des Trieux a été refaite en 2013, causant des petites inondations sur le terrain d'un riverain à cause d'un revêtement plus haut que prévu: depuis 2014, V.V. se bat pour que la commune répare ce désagrément en installant un drain le long de la route. La facture initiale de 6.500€ s'élève désormais à près de 55.000€, la commune d'Anderlues ayant été condamnée par le tribunal à payer des astreintes de 500€ par jour tant que les travaux n'étaient pas effectués. Ce qui devrait enfin être fait début 2022. On vous explique.