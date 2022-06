Les renforts étaient attendus depuis plusieurs mois et c'est maintenant chose faite. A Anderlues la saga opposant la majorité contre opposition et les « dissidents PS » semble connaître une trêve. En effet, lors du dernier conseil communal tous ont décidé de procéder à l'engagement de nouveau membres du personnel.

La situation actuelle met à mal les nerfs du personnel communal qui déserte les bureaux en laissant la population à son triste sort. Burn out et maladies de longue restent les motifs d'absence de personnel. A ce titre, 17 plaintes ont même été déposées tant les conditions de travail sont intenables.

Même s'il aura fallu plusieurs conseils communaux, majorité et opposition se sont accordés pour l'engagement de trois nouvelles personnes. Elle seront réparties dans les services suivant : une personne à l'urbanisme, une aux marchés publics et une autre aux ressources humaines.

Ces nouveaux engagements devraient donner un peu de répit à une administration vraisemblablement sur les genoux. La task force envoyée le ministre Collignon afin d'évaluer la situation sur place devrait très prochainement rendre ses conclusions.