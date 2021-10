Ce week-end des 2 et 3 octobre a lieu, au Centre Culturel d'Anderlues, une exposition artistique unique en son genre : S.A.C.tellites. En effet, le public pourra admirer les œuvres réalisées par des personnes porteurs d'un handicap. Les objectifs visés sont multiples. Il s'agit non seulement de considérer et de présenter la personne porteuse d'un handicap (quelque soit le handicap) comme un artiste à part entière et moins comme un artiste handicapé mais aussi de montrer le potentiel artistique hors d'un cadre institutionnel. Un autre objectif du projet S.A.C.tellites est d'inciter les liens entre artistes, différents ou pas.

Dans une dimension plus artistique, il s'agit d'un projet faisant écho au S.A.C. -Salon Artistique de Charleroi-.

Les artistes exposant ce week-end sont tous issus d'institutions spécialisées de la région et au-delà. Si l'expo se déroule hors des murs des institutions c'est pour donner une autre dimension. "La particularité du projet que nous proposons, est d'abord de sortir du cadre institutionnel, la possibilité de montrer le travail artistique des personnes présentant un handicap à un public plus large que la sphère familiale. De ne pas présenter, ces œuvres artistiques dans un groupe de personnes handicapées mais artistes parmi les artistes," explique Pascal Léonard de l'asbl les mains pour le dire.

L'exposition proposée à Anderlues résulte d'un travail de collaborations. Entre les responsables d'institutions, les personnes porteuses de handicap et les équipes éducatives. "Nous cherchons à faire prendre conscience par ses petites expositions intimistes que l'artiste porteur d'un handicap, quelque soit son handicap ou son niveau artistique, a toute sa place dans ce type d'événement. Qu'ils puissent acquérir une confiance en leurs talents et leurs capacités."

Située à Anderlues. L'asbl Les mains pour le dire prône l'inclusion et la sensibilisation aux handicaps.

L'exposition accueille 11 artistes de talents au centre culturel d'Anderlues (Place Albert 1e) les 02 et 03 octobres 2021 de 10 à 19 h. Un vernissage est prévu ce vendredi 1e octobre dès 19h, sous réservation.