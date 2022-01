Après une diminution du rythme des vaccinations due aux fêtes et à l'épuisement du personnel soignant, cela repart de plus belle notamment du côté d'Anderlues et de Fleurus où de nouveaux centres de vaccination s'ouvrent cette semaine.

Parallèlement aux centres de vaccination et antennes existantes, une nouvelle antenne s’est établie depuis ce 4 janvier à Anderlues, dans la Maison des Sports, située Rue Picot, 1.

Il est d’ores et déjà possible d’y prendre rendez-vous pour l’administration au 0800/45 019. Pour les citoyens qui n’ont pas encore reçu leur première dose, l’antenne sera accessible sans rendez-vous.

Pour rappel, outre l’ouverture du centre de vaccination de Fleurus (situé Rue de Fleurjoux 50, 6220 Fleurus) à partir de ce 5 janvier, une autre antenne mobile circulera dans plusieurs communes du Hainaut notamment à

Chimay, salle Sudhaina – centre culturel Sud Hainaut (rue des Battis 32/Z) du 19 au 20 janvier, du 25 au 26 janvier et du 2 au 3 février.