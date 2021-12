Ce lundi, Corinne Cubi, nous faisait part des tentatives d'intimidations dont elle se sent victime. En effet, l'élue d'AJC a retrouvé les voitures familiales avec les pneus de déboulonnés. Même si actuellement rien ne le prouve, Corinne Cubi pense être victime d'intimidation à cause de son implication politique. "A part en politique je ne me connais pas d' "ennemis"," nous déclarait-elle.

Son sentiment est appuyé par les nombreuses dégradations de biens dont ont été victimes les d'autres élus anderlusiens.

Face à cela, la bourgmestre, Virginie Gonzalez, a réagi en condamnant ces actes et assurant Corrine Cubi de son soutien. "Je condamne fermement et sans réserve ces actes criminels qui portent atteinte à l’intégrité des biens et des personnes. Profitant des conflits politiques actuels, certains individus se livrent à une campagne de déstabilisation qui touche l’ensemble de notre classe politique. Ceci est totalement intolérable et inacceptable ! Je fais confiance à la Police pour diligenter les enquêtes nécessaires et en tant que Bourgmestre d’Anderlues, j’apporterai mon aide afin de mettre les criminels sous les verrous. Nous vivons dans un état démocratique où le droit à la sécurité de tous les citoyens doit être garanti. J'entends bien le faire respecter. Je demande à toutes les formations politiques présentes à Anderlues de garder la tête froide et de ne pas lancer des accusations à tort vers l’un ou l’autre camp. Ne faisons pas le jeu de ceux qui souhaitent déstabiliser notre belle commune."