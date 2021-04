L'annonce de Virginie Gonzalez, bourgmestre d'Anderlues, d'un budget 2021 refusé par le SPW plonge la commune dans une nouvelle crise. Par communiqué, la bourgmestre avait réagi au fait que cela n'était jamais arrivé en 50 ans. Une majorité divisée et une opposition pugnace rendent le quotidien politique de plus en plus compliqué pour la bourgmestre.

Pour Hadrien Polain, chef de file de l'opposition AJC, ce refus n'est que la conséquence de la méconnaissance des règlements en vigueur et d'une libre interprétation de ceux-ci. Il nuance en disant que "ce n'est pas le premier budget refusé en 50 ans mais le premier budget de Virginie Gonzalez."