La famille et l'administration communale sont tous dans une impasse administrative.





Nous vous racontions il y a quelques temps les mésaventures d'un quartier d'Anderlues qui risquait de s’effondrer. La situation empire de jour en jour et même d'heure en heure pour certains riverains.

Francis et Eugenie Navez sont, au propre comme au figuré, au bord du gouffre. Le couple âgé d'une septantaine d'années n'en peut plus d'une situation qui dure depuis 2008.

Alors qu'ils risquent de perdre la maison qu'ils occupent depuis 44 ans, ils se sentent complètement abandonnés par les autorités locales. Outre le côté financier représenté par la perte du labeur de toute une vie, ils regrettent profondément de ne pas être entendu par un bourgmestre qui semble imperméable à leur détresse.

A leurs côtés, Fabrice Dermine, ancienne tête de liste Gauche, leur apporte réconfort et soutien.

Au fil des années et des nombreux courriers échangés, Francis et Eugénie Navez sont complètement perdus au milieu d'un imbroglio administratif très peu compréhensible par les non-initiés.

"Nous ne comprenons rien et chaque fois que nous voulons une réponse, ce qui nous est répondu c'est : ce n'est pas de notre faute ! Nous ne cherchons pas un coupable mais nous attendons une aide, un geste humain. Nous avons du mal à comprendre qu'un document nous permettant de recevoir des indemnités de la part de l'intercommunale IDEA n'est pas pris en compte. Toutes les instances sont d'accord pour dire que notre maison représente un véritable danger mais les solutions apportées sont assez disproportionnées. On nous a proposé de nous reloger mais une fois arrivés dans les bureaux à Binche pour prendre connaissance des termes de ce relogement, nous apprenons qu'il n'y a pas de cuisine équipée et que nous devons payer 580 euros plus les charges. Nous ne sommes pas d'accord", explique Madame Navez.

De son côté, Le bourgmestre, Philippe Tison, reconnaît la gravité de la situation mais avoue clairement être dans une impasse: "nous ne sommes pas responsables, nous avons l'obligation de réaliser l'entretien de la Haine au bout du terrain mais ne pouvons intervenir sur les terrains. La commune d'Anderlues détient des fonds dans l'intercommunale IDEA. Le problème est que je ne sais pas justifier ces dépenses en matière d'utilisation de fonds publics. Mon directeur financier et la Région Wallonne ne sont pas d'accord pour une telle utilisation. J'ai conseillé à Monsieur Navez de prendre un avocat et d'assigner en référé en extrême urgence la commune, le propriétaire des terrains et IDEA. Cela fait partie des aléas d'avoir un cours d'eau dans le fond du jardin. Je regrette cette situation mais je suis dans une impasse."