C'est une très bonne nouvelle pour les amoureux du folklore anderlusien. Alors que le carnaval était sur la sellette, l'assouplissement des mesures sanitaires et le passage du baromètre du rouge à l'orange donnent à réfléchir en ce qui concerne l'organisation d'événements publics. L'organisation des carnavals ne fait exception.

A Anderlues, la réflexion sur l'organisation du carnaval a fait son chemin pour se transformer en "Fête du Printemps" ces 6 et 7 mars prochains. "Toutefois, en l’absence de garantie sur cette ligne du temps, nous avons décidé avec les représentants du Comité des Fêtes et du Folklore et les présidents des différentes sociétés, d’organiser une "Fête du Printemps" afin de mettre à l’honneur le folklore local et soutenir le commerce local ainsi que l’HORECA après deux années très difficiles," nous communiquent les autorités locales.

C'est donc le retour aux affaires pour les acteurs du folklore anderlusiens mais dans un respect stricte des règles liées au code orange. "Nous respecterons les prescrits édictés par le CODECO ainsi que les dispositions qui nous seront imposées par la cellule de sécurité composée notamment de la Police, des Pompiers et des services de secours."

Même si le programme exacte n'est pas encore connu, le but d'une telle organisation est de faire "revivre notre folklore en toute sécurité et d’éviter de voir se multiplier des rassemblements non-autorisés qui mettent en péril le respect des conditions sanitaires et la santé des anderlusiens."