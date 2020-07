La situation politique d'Anderlues est carnavalesque depuis des mois et des mois : quatre "dissidents", dont deux échevins du Parti Socialiste, n'arrivent plus à trouver de terrain d'entente avec leur bourgmestre et font bande à part, créant trois camps : le camp Tison (PS - 10 sièges), le camp Zanola (PS - 4 sièges) et le camp de l'opposition AJC (9 sièges). Mais il faut 12 sièges pour une majorité.

Ce vendredi, l'USC d'Anderlues (le parti socialiste local), après des mois de silence, a publié un communiqué de presse. Elle y désavoue les quatre "dissidents" et tend la main vers l'opposition AJC.

Pour rappel, le 19 juin, l'opposition AJC a convoqué un conseil communal : avec l'aide des 4 dissidents, les conseillers ont enlevé les compétences du Collège (bourgmestre et échevins) pour les rendre au Conseil communal (les 23 élus locaux). La majorité n'y était pas venue, ce qui n'a pas empêché la décision de se prendre. Puis le 1er juillet, le PS d'Anderlues a convoqué un conseil communal à son tour, mais ni l'opposition, ni les 4 "dissidents" ne s'y sont présentés : faute de quorum, il a été annulé. L'opposition a alors convoqué un nouveau conseil, le 8 juillet, pour proposer de parler des points que le PS voulait déjà aborder, mais en y ajoutant certains détails (comme le fait qu'ils voulaient qu'une présentation des comptes 2019 de la commune soit faite). Mais entre-temps, le PS d'Anderlues a convoqué un nouveau conseil, le 4 juillet, pour discuter de leurs points, en laissant de côté les points demandés par l'opposition.

"Nous irons au conseil du 4 juillet, et nous irons au conseil du 8 juillet", commente le conseiller Hadrien Polain pour AJC. "Nous serons également présents le 4 juillet, et le 8, parce que les points soulevés par l'opposition nous semblent importants", ajoute Rudy Zanola pour les "dissidents".

Ce qui se joue là-derrière, c'est un fait un jeu de pouvoir et d'influences: hors de question pour la "majorité" (même si elle n'a que 10 sièges sur 23) de s'abaisser à laisser l'opposition convoquer un conseil. Mais l'opposition AJC ne compte pas se laisser marcher sur les pieds : avec 9 sièges, elle est en position de force quasi-égale aux 10 sièges socialistes. Quant aux quatre "dissidents", après avoir été mis de côté par le PS local, qui a tenté de les exclure du parti sans y arriver, ils vivent leur mandat politique dans l'indépendance la plus totale pour l'instant, même s'il se chuchote qu'ils sont poussés dans le dos par des pontes socialistes.

Sauf que le PS local d'Anderlues va plus loin, dans son communiqué. Ils écrivent : "en se présentant à un conseil de minorité le 19 juin, en votant les décisions à l'ordre du jour, en refusant de siéger le 1er juillet et en soutenant explicitement la convocation pour un conseil le 8 juillet, les 4 élus (le groupe Zanola, NdlR) scellent définitivement la rupture avec notre section. Nous prendrons les décisions internes qui s'imposent dans les prochaines semaines." Une nouvelle exclusion du Parti serait donc à l'ordre du jour pour les "dissidents", on verra si cela dure plus que quelques heures cette fois.

Plus intéressant, le PS de Tison propose également "pour l'avenir et pour poursuivre le travail au seul bénéfice des citoyens", de tendre la main vers l'opposition AJC pour trouver des terrains d'entente : "nous souhaitons que les négociations entamées avec AJC puissent reprendre dans la sérénité. Les convergences mises en évidence précédemment permettront de reformuler les bases d'un nouveau contrat démocratique pour Anderlues."

La porte est ouverte à des négociations pour un nouveau pacte de majorité, donc ? Ce n'est pas si simple : "des négociations, il y en a eu pendant près de 14 mois, et le PS n'a jamais tenu parole", gronde Hadrien Polain. "On ne s'engagera dans rien tant que la situation interne au parti socialiste n'a pas décanté. Je suis prêt à oublier les affronts répétés que nous fait le PS, mais il faudra qu'ils arrêtent de nous considérer comme des subalternes, si on discute, ce sera d'égal à égal. Il faut savoir que Philippe Tison nous avait déjà proposé des postes d'échevins, à Corinne Cubi et à moi-même. Mais ils voulaient nous donner des postes, sans discuter de nos projets. La seule chose qui nous intéresse, c'est de parler de ce pour quoi on nous a élu : la mobilité, le programme AJC, etc. Et une fois qu'on aura parlé projet, on pourra parler de postes qui nous intéressent pour mettre en oeuvre les projets. Un poste pour un poste, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est être carriériste. Donc, d'abord il faut que le PS arrête de considérer qu'il est le chef : nous avons 9 sièges, il en a 10. On veut donc parler d'égal à égal. Et ça, on ne verra si ça peut se faire que par l'attitude que le parti socialiste adoptera dans les prochains jours, à savoir au conseil du 4 juillet et au conseil du 8 juillet."

On se doute, même si personne n'a voulu nous en parler, qu'il existe aussi des négociations entre les 4 dissidents et le groupe d'opposition AJC : avec 13 sièges sur 23, leur majorité serait potentiellement tenable, même s'il faut encore voir s'ils ont légalement le droit de former une majorité du genre, puisque les dissidents ont été élus sur une liste PS.