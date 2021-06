Depuis des mois et des mois, les tensions politiques d'Anderlues sont connues: le PS local, alors sous l'égide de Philippe Tison, a refusé de faire monter le conseiller communal socialiste Guglielmo Pastorelli en tant qu'échevin du collège malgré les promesses - signées devant témoins ! Des disputes internes ont suivi au sein de la majorité, notamment entre Philippe Tison (bourgmestre) d'un côté et Rudy Zanola (1er échevin) et Michaël Guyot (2e échevin) de l'autre, amenant finalement le "clan Tison" à désavouer le "clan Zanola" en les privant de leurs attributions. S'ils ont toujours, depuis lors, une voix délibérative en collège, ils n'ont plus de compétences propres (Sports, enseignement, jeunesse, bibliothèque, développement durable, etc.). Ces compétences ont été redistribuées au sein du clan Tison.

À côté de divers coups bas (tentative d'exclure les deux socialistes du PS, ce qui a échoué) et des échevins "payés à ne rien faire" finalement, la manœuvre a surtout permis au "clan Zanola" de se rapprocher de l'opposition AJC. Une sorte de majorité de l'ombre, alternative, est née: avec 10 sièges, le "clan Tison" s'est retrouvé sans possibilité de faire passer des décisions, avec en face d'eux 4 sièges du "clan Zanola" qui travaillaient de concert avec les 9 sièges d'AJC.

Situation intenable: Philippe Tison a fini par démissionner pour s'en aller vers d'autres cieux au parlement (il était suppléant d'Elio Di Rupo aux dernières élections). C'est la conseillère communale et ancienne députée Virginie Gonzalez, deuxième en voix sur la liste PS, qui est devenue bourgmestre non sans heurts. Mais rien n'a changé: fidèle du "clan Tison" et d'ailleurs compagne de son prédécesseur, Virginie Gonzalez a continué d'ignorer ses échevins socialistes désavoués et de considérer AJC comme l'ennemi public numéro 1. Malgré de grandes annonces de "portes ouvertes à la négociation", rien n'a jamais pu se faire. Dans l'ombre, chacun jouait pour son camp et toute tentative de rencontre a échoué dans le meilleur des cas, envenimé la situation déjà difficile dans le pire.

La commune d'Anderlues s'est finalement retrouvée ingouvernable. Et tous les dossiers initiés ou presque sont tombés à l'eau. Le PS a beau crier que c'est la faute de l'opposition, c'est lui qui est "en majorité minoritaire" et qui échoue à faire adopter ses décisions. Jusqu'à maintenant? Parce qu'on a appris ce jeudi que la section locale du PS avait finalement décidé de redonner leurs compétences aux échevins Zanola et Guyot, et qu'un nouvel échevin viendrait rejoindre les rangs du collège (peut-être Guglielmo Pastorelli à qui le poste était promis et dont la non-nomination par Philippe Tison a fait tomber le pouvoir à Anderlues? À voir).

On vous passera les enrobages au sucre glace utilisés pour faire passer le message officiellement: dans les faits, le parti national a finalement dit "c'est fini les conneries" à la locale d'Anderlues, et a poussé pour revenir à une majorité 100% socialiste. Ce qui serait techniquement possible, parce que si un membre du "clan Zanola" monte au collège, le rapport de force interne au PS serait alors de 3 sièges "Zanola" et 4 "Tison". Reste à voir si un accord pourra être trouvé, au moins officiellement, entre les membres du PS qui sont à couteaux tirés depuis des mois.

Et AJC? Sur les réseaux sociaux, leur leader Hadrien Polain s'est dit "fier" de n'avoir pas collaboré avec un clan Tison "qui n'a jamais montré patte blanche". Nul doute que depuis les bancs de l'opposition, les élus AJC continueront à se battre pour leur vision d'Anderlues. Et si dans la majorité tout le monde fait pareil, la situation pourra peut-être revenir à un semblant de normalité pour le plus grand bonheur des habitants... au moins jusqu'aux prochaines élections.