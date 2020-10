Par voie de communiqué, envoyé mercredi soir à 23h59, les quatre "dissidents" du groupe PS d'Anderlues, qui préfèrent s'appeller le "groupe PS Zanola" (par opposition à un groupe PS Tison, NdlR), répliquent au bourgmestre.

Si on dirait le titre d'un mauvais film - ou d'un Star Wars toute proportion gardée - c'est parce que la situation à Anderlues serait digne des meilleurs soap opera télévisés. Avec ses personnages forts, parfois attachants, souvent ridicules, avec ses trahisons et ses grandes révélations, avec de l'amour, de la haine et des intrigues entre ex-amis. Ah ça, il y aurait de quoi faire. Mais revenons-en à nos moutons : la commune d'Anderlues mérite mieux que cela.