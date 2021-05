Dans la commune d’Anderlues, la situation politique connaît toujours des tensions. La Bourgmestre, Virginie Gonzalez (PS) n’a plus de majorité, après que quatre élus aient pris leurs distances avec les autres membres du groupe politique. Elle doit maintenant faire appel au parti de l’opposition AJC pour voter le budget de la commune. "Nous ne l’avons pas refusé. Nous avons juste reporté le vote. Nous voulons négocier avec la bourgmestre", explique Hadrien Polain, conseillé communal de l’opposition AJC.

Cependant, Virginie Gonzalez récuse fermement les accusations de l’opposition selon lesquelles elle et le collège communal n’ont pas fait leur travail. "L’opposition a été invitée à deux réunions sur la confection du budget en date du 8 décembre et du 10 février et n’y a pas participé. Ensuite, nous avons dû attendre 45 jours pour avoir le retour du budget de la tutelle nous annonçant que celui-ci était refusé en raison des amendements contraires à la circulaire budgétaire et passé en force en février par l’opposition. Quelle perte de temps", se défend la bourgmestre d’Anderlues.

Alors que le budget est un outil pour mener à bien les politiques publiques, la volonté de l’AJC est de participer aux décisions politiques de la commune. "Nous ne voulons pas de cette position de soumission. Nous voulons négocier".

De plus, dans cette cacophonie, une grève sauvage a éclaté chez les travailleurs communaux ce vendredi. Toujours selon Hadrien Polain, ils auraient été mal informés par la bourgmestre. "Elle aurait raconté qu’ils ne seraient pas payé. Mais c’est faux, même s’il n’y a pas de budget, la commune est obligée de verser leur salaire".

Pour conclure cet énième péripétie à Anderlues, Virginie Gonzalez confirme qu’un accord politique est actuellement sur la table, à savoir : un collège communal composé de six socialistes et d’un AJC.