Après le simulacre de conseil communal à Anderlues qui a été servi par les trois groupes politiques, à savoir le PS, les dissidents du PS exclus du groupe communal et le carte AJC, une question demeure: qui est bourgmestre?

Parce que Philippe Tison (PS), bourgmestre jusqu'à ce matin, a bel et bien démissionné. La présidence du conseil communal a donc été reprise par le 1er échevin, Rudy Zanola (dissident PS). Mais Virginie Gonzalez (PS) n'a pas pu prêter serment.

Philippe Tison est peut-être toujours bourgmestre, mais bourgmestre démissionnaire, en attendant qu'un remplaçant ne monte. C'est l'hypothèse la plus probable.

Rudy Zanola est peut-être bourgmestre, mais faisant fonction, même s'il paraît peu probablement soit possible d'être "faisant fonction" s'il n'y a pas de bourgmestre "en titre" quelque part.

Virginie Gonzalez est peut-être bourgmestre, mais sans avoir pu prêter serment, parce qu'elle est la seule, de tous les élus communaux, à pouvoir prétendre à ce titre - peu importe les majorités alternatives qui pourraient arriver, c'est le risque quand il n'y a que deux listes (PS et AJC) qui ont été élues, puisque les seules majorités possibles à Anderlues sont le PS tout seul, ou le PS avec AJC.

Bref, tout cela ne nous avance pas. Qu'en pense la directrice générale de la commune? "J'introduirai une requête urgente auprès des pouvoirs locaux pour clarifier la situation", peut-elle seulement nous dire à ce stade.

Virginie Gonzalez, qui n'a pas pu prêter serment puisque la séance du conseil communal a été levée sans qu'elle ne puisse le faire, se dit de son côté "déterminée et positive". "J'ai le soutien de la population, j'attends simplement de pouvoir prêter serment", explique-t-elle un peu désabusée au sortir de la séance.

Il est fort probable que le conseil communal d'Anderlues de ce samedi 24 octobre 2020 soit purement et simplement annulée. En effet, plusieurs irrégularités ont eu lieu : d'abord, le vote d'une prise d'acte (une prise d'acte ne peut pas être votée) qui est donc nul et non avenu. Ensuite, la démission d'un bourgmestre sans prestation de serment par un autre conseiller communal, comme c'est prévu dans les textes de loi. Enfin, le fait qu'une commune ait un collège sans bourgmestre à sa tête.

Il faudra que le législateur, le ministre des pouvoirs locaux, voire le conseil d'état, tranche la question rapidement. Parce que là, la situation d'Anderlues est passée de surréaliste à illégale.