Rien ne va à Anderlues, c'est peu de le dire. La tension entre majorité (PS) et opposition (AJC) a atteint des sommets, et ça dure depuis plus d'un an maintenant. Là où le PS a échoué, un commissaire wallon pourra-t-il ramener de la sérénité et de la raison?

Encore faut-il qu'un commissaire soit envoyé : à ce stade, l'administration wallonne doit encore évaluer si les conditions sont rencontrées pour une intervention d'un commissaire. "Lorsqu’une autorité locale reste en défaut de mettre en exécution les mesures prescrites par les lois, décrets, arrêtés, règlements ou statuts ou par une décision de justice coulée en force de chose jugée, l’autorité de tutelle (la Région wallonne, NdlR) peut désigner un commissaire spécial qui pourra se substituer à l’autorité locale défaillante afin de prendre toutes les mesures nécessaires en lieu et place de celle-ci", peut-on lire sur le site wallonie.be.