Ce sont les titres Sudpresse qui rapportent l'info, confirmée une seconde fois par le procureur du Roi de division, Vincent Fiasse, sur RTL. D'après nos confrères, Chirstian (60 ans) et Camille (55 ans) auraient été accueillis chez la soeur de celle-ci, Marie-Hélène, dans la maison familiale. C'est là que leur calvaire aurait commencé.





Dans la rue Saint Médard à Anderlues, le couple, décrit comme "vulnérable", aurait été torturé et humilié pendant des mois. Pensant avoir trouvé refuge chez la soeur de Camille, le couple aurait passé les deux dernières années à se faire maltraiter au début, et la spirale de violence n'aurait fait qu'augmenter jusqu'à ce que Christian s'échappe et appelle la police pour leur venir en aide.





Sudpresse fait état de sandwiches à la crotte de chien servis aux deux personnes, de coups et blessures et d'humiliations plus abjectes les unes que les autres. Camille aurait été retrouvée par la police grièvement brûlée au niveau des jambes, et l'état de ses blessures, jamais traitées et infectées, aurait obligé les forces de l'ordre à ordonner une hospitalisation immédiate en chambre stérile.





Le pire, c'est peut-être que Marie-Hélène, la soeur hébergeant le couple, aurait agi avec son mari, Laurent, et leurs trois enfants de 12, 14 et 16 ans. Ces mineurs seraient aujourd'hui placés en IPPJ, alors que leurs parents ainsi qu'un ami de la famille auraient été arrêtés.