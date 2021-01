Ces derniers temps, les villes ont développé des plans de mobilité urbaine permettant de mieux circuler dans les centres villes.

Ce mardi soir, c’était au tour d’Anderlues de dévoiler ses perspectives en matière de mobilité.

Si le sujet a été abordé récemment, la ville avait déjà initié un pré-diagnostic de plan communal de mobilité (PCM).

Afin de pouvoir bénéficier d'un apport financier extérieur à la commune dont le subsides du SPW Mobilité, le ministre de tutelle a demandé à ce qu'Anderlues s’inscrive dans le Plan Urbain de Mobilité (PUM) dont Charleroi Métropole est à l’origine. "Nous pensons qu’attendre soit une bonne décision, nous avons pu ainsi nous inscrire dans le PUM. Grâce à celui-ci, nous pourrons obtenir 75 pourcents de subsides. Il faut savoir que si nous devions le faire sur fonds propres, cela nous coûterait 100.000 euros," explique Virginie Gonzalez, la bourgmestre d’Anderlues.

Outre une mobilité redessinée pour mieux desservir le centre-ville, ce nouveau plan de mobilité serait réalisé en prenant connaissance de la réalité de terrain et des projets dans les communes voisines dont Fontaine-l’Evêque. "Nous souhaitons créer des synergies car pour ce projet avec des villes également demandeuses comme Fontaine-l’Evêque. Cette synergie nous permet de travailler de concert sur les axes routiers importants dont la N90 et les autres axes stratégiques et centraux qui vont vers Charleroi et qui concernent les deux communes."

Concrètement, c’est l’administration wallonne qui sera chargée de désigner le bureau d’études, une personne a d'ailleurs été choisie au sein de cette direction pour accompagner les communes de l’agglomération de Charleroi.

S’il est conseillé d’attendre de s’inscrire au PUM avant de réaliser le PCM, c’est que celui-ci peut servir de cadre de référence. Il s’élabore en pleine concertation avec les communes, à une valeur indicative et ne remplace en aucune matière le PCM.

Si le PUM permet de créer des synergies, il permet aussi de redessiner la mobilité en ville "cela facilitera grandement l’accès au centre-ville et la périphérie, nous devons tenir compte des différents pôles commerciaux situés entre Binche et notre commune. Nous ne devons pas travailler dans notre coin, il faut tenir compte du développement communale au sein d’une région," conclut Virginie Gonzalez.

En conclusion, il est nécessaire d’attendre que le PUM soit finalisé avant de réaliser le PCM d’Anderlues (2022-2023).