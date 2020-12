Après un énième conseil communal annulé pour cause de désaccord profond entre la majorité PS de Virginie Gonzalez et l'opposition d'Hadrien Polain, il semble que la triste saga anderlusienne touche à sa fin après deux ans de conflits.

Une demande de suspension en extrême urgence déposée l'opposition a été rejetée par le Conseil d'Etat. Virginie Gonzalez est donc et restera bourgmestre d'Anderlues. "Ma réaction est claire. C’est une mauvaise saga qui se termine (enfin je l’espère) car après l’Administration wallonne, après le Ministre, c’est maintenant le Conseil d’État qui me donne raison. Passons à autre chose et travaillons pour Anderlues et pour sa population, comme le PS l’a toujours fait. Il faut maintenant repartir sur des bases solides et travailler pour reconstituer une majorité stable et un programme fort. J’espère que chacun prendra ses responsabilités. Pour ma part, je n’ai pas de rancune même si j’ai de la mémoire. Ma porte reste ouverte à toutes les personnes positives et responsables qui veulent sortir des petits jeux politiciens."

Les choses sont dites.