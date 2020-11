Ce mardi soir, un énième conseil communal doit se tenir par vidéoconférence à Anderlues. A l'ordre du jour : la nomination de la conseillère communale et ex-députée wallonne Virginie Gonzalez.

Si le fait qu'elle prête serment ne fait presque plus aucuns doutes, chez les 4 élus socialistes exclu du groupe PS d'Anderlues (Zanola, Pasorelli, Guyot et Gourmeur) on éprouve toujours des difficultés à avaler la pilule.