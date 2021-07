Le 25 janvier dernier, le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné Andy à un an de prison par défaut pour deux scènes de coups et blessures sur Alicia (prénom d’emprunt), sa compagne au moment où ce dernier lui a porté divers coups le 13 avril et le 14 mai 2019 à Charleroi.

Andy est en aveux d’avoir giflé Alicia, enceinte de quatre mois et demi à l’époque de son futur enfant. Le dossier évoque également des coups de sac à main à la tête et un lancer de bouteilles de grenadine. « J’étais fort amoureux de cette fille. Au lieu de mettre un terme à la relation, j’ai continué. J’étais instable intérieurement. Je fumais du cannabis et j’étais fort nerveux donc ça partait souvent en dispute », confie Andy.

La défense propose une peine probatoire pour le jeune homme, afin de gérer son impulsivité et sa dépendance au cannabis. Le parquet marque son accord sur le problème de gestion de violence du prévenu, mais requiert une suspension probatoire. Jugement le 26 juillet.