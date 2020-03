L’incompréhension a régné suite au prononcé dans le procès d’Anis B. Le jeune boxeur a été reconnu coupable d’avoir provoqué la chute d’Alper Top et écope seulement d’une peine de travail de 200 heures.

Ce mercredi matin, les parents d’Alper Top, les amis, les connaissances s’estiment lésés… Le tribunal correctionnel de Charleroi vient de confirmer qu’Anis B., 24 ans, est bel et bien l’auteur du coup de poing fatal, qui a entraîne la chute mortelle d’Alper au sol devant la boîte de nuit Le Privilège, le 21 juin 2015, au Quai de Brabant à Charleroi.

Ce soir-là, Alper est de sortie avec des amis. Une violente altercation éclate entre des sorteurs et des clients à l'extérieur du club. Alper demande ce qu’il se passe et reçoit un seul et unique coup de poing par Anis B., provoquant sa chute au sol et son décès, une semaine plus tard à l’hôpital.

Mais alors que le ministère public avait requis une peine de 4 ans de prison, sans toutefois s’opposer à un sursis, le tribunal a condamné Anis B. à une simple peine de travail de 200 heures pour avoir porté un coup qui a entraîne la mort de la victime, sans intention de la donner. Une peine de trois ans de prison est prévue s'il n'accomplit pas les heures de travail dans son entièreté. Son frère Bader, poursuivi sur citation directe pour non-assistance à personne en danger, a été acquitté.

À l’issue de la lecture du prononcé par la juge Sandrine Hermant, la colère a envahi la très large assemblée présente depuis le début du procès. Ali Top, père d’Alper, s’est adressé au tribunal. "Comment voulez-vous que l’on considère que la justice protège la société ? Je suis fort déçu." D’autres personnes n’ont pas hésité à crier au scandale, jugeant cette condamnation trop légère pour la gravité des faits.



Présent depuis le début du procès afin de soutenir les proches d’Alper, le Collectif des Familles des Enfants Assassinés était également abasourdi par la décision rendue par le tribunal correctionnel de Charleroi. "Comment peut-on parler d’une peine de travail alors qu’il s’agit du décès d’un enfant ? On ne s’attendait pas à ça", expliquent les membres du collectif.

Vu la culpabilité d’Anis B. reconnue par le tribunal, les parties civiles n’ont pas la possibilité d’aller en appel de la décision... mais le parquet a, quant à lui, la possibilité de faire appel. Et c'est ce sur quoi comptent les proches d'Alper Top.