A l’issue d’un débat participatif, les membres du mouvement C+ ont décidé de confier la responsabilité de cheffe de groupe à la Conseillère communale Anne-Sophie Deffense qui succède à Mohamed Fekrioui à ce poste.

Avocate, médiatrice familiale, médiatrice civile et commerciale agréée, élue au Conseil communal depuis 2018, Anne-Sophie Deffense aborde cette nouvelle responsabilité avec enthousiasme : "Je tiens à remercier Eric Goffart, Echevin à la ville de Charleroi, pour l'ouverture de ce débat ainsi que l'ensemble du mouvement pour la discussion démocratique qui s’est tenue ce mercredi. Je remercie également Mohamed Fekrioui pour son professionnalisme et son écoute, en tant qu'ancien chef de groupe. Dans les nouvelles fonctions qui me sont confiées, je porterai la voix de C+ et des citoyens dans le respect de leur diversité".

Pour sa part, Mohamed Fekrioui qui reste Conseiller communal insiste sur la nécessité de mettre en avant de nouveaux visages : "C’est avec passion et engagement que j’ai exercé les fonctions d’Echevin et de Chef de groupe pendant près de 15 ans au service des Carolos. Si je cède la fonction de porte-parole du groupe au Conseil communal, je continuerai néanmoins à défendre les causes qui me sont chères".

De son côté, l’Echevin Eric Goffart tient à féliciter la nouvelle Cheffe de groupe. "Anne-Sophie Deffense, Mohamed Fekrioui et Tanguy Luambua ont été des chevilles ouvrières de la création et de l’animation du mouvement C+, dès son origine. La nouvelle répartition des rôles au sein de l’équipe des Conseillers communaux a fait l’objet d’une concertation au sein des membres du mouvement. La désignation de la nouvelle Cheffe de groupe sonne la victoire de la participation."

Le mouvement C+ a obtenu quatre sièges au scrutin communal de 2018. Les actuels mandataires sont :

Eric Goffart, 2e Echevin C+ à la Ville de Charleroi (Travaux publics, Voirie, Développement numérique, Entreprises et Indépendants) ; - Mohamed Fekrioui, Conseiller communal C+ ; - Anne-Sophie Deffense, Conseillère communale C+ ; - Tanguy Luambua, Conseiller communal C+ ; - Mohamed Kadim, Conseiller CPAS