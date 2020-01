Annick, souffrant de problèmes d’alcoolémie, est poursuivie pour avoir bouté à quatre reprises le feu dans les communs de son immeuble.

Annick est la voisine que personne ne souhaite avoir au sein de son logement. Locataire de la société de logements La Sambrienne, Annick souffre d’alcoolisme et se trouve actuellement hospitalisée pour une jambe cassée. "Mais on a suggéré à l’hôpital de la garder un peu plus longtemps que prévu afin de la sevrer", explique son administrateur de biens, présent à l’audience. C'est lui qui gère dorénavant son argent depuis avril dernier. "Elle ne reçoit que de l’argent pour acheter de la nourriture pour chats et des produits hygiéniques." Toutes ces mesures ont été mises en place pour éviter qu’elle ne dépense tout dans la boisson. La prévenue souffre également d’anorexie et de diabète.

Entre avril 2015 et mars 2016, Annick admet avoir bouté le feu à quatre reprises dans les communs de son immeuble. Robert et Constantinos, voisins d’Annick, se sont constitués partie civile. Les deux hommes sont excédés de la situation. "On est réveillé en plein milieu de la nuit à cause de ces incendies", explique Robert. Annick s’en est prise à la boîte aux lettres de Constantinos pour lui montrer "qu’elle était plus forte que lui et n’avait pas peur." Quand elle veut se punir elle-même, elle boute le feu à sa propre boîte aux lettres avec du plastique. À deux reprises, la rampe d’escalier menant à la cave a été incendiée. Les faits ont même été constatés par une caméra de surveillance, installée exprès sur les lieux sur demande du juge d’instruction.

40 mois de prison avec sursis probatoire

Le ministère public juge les faits graves. De plus, ces incendies provoquent des difficultés supplémentaires lorsque les pompiers interviennent sur les lieux. "Les incendies au niveau du rez-de-chaussée et de la cave au sein d’immeubles compromettent l’évacuation des locataires." Une peine de 40 mois de prison a été requise contre Annick, avec un sursis probatoire. Jugement le 5 février.