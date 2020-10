L’Echevine Julie Patte, en partenariat avec la RCA et le concessionnaire Vacances Nature Montagne, réfléchit à une formule de classe de montagne qui pourrait être envisagée, sous réserve des conditions de sécurité sanitaire, au printemps prochain

Dès le début de la seconde vague de Covid, s’est posée la question du maintien des classes de neiges qui se déroulent chaque année à Saint Nicolas La Chapelle pour les écoles carolo. Toutes les pistes possibles de maintien de l’organisation ont été étudiées, note la Ville, mais au vu de l’évolution de la situation, l’Echevine Julie Patte, en concertation avec la Régie communale autonome et le nouveau concessionnaire des lieux Vacances Nature Montagne, a pris la décision d’annuler l’ensemble de la saison des classes de neige qui devaient se tenir début 2021. Décision qui a été communiquée ce jour par courrier à l’ensemble des parents d’élèves des classes concernées.

"Au vu de la situation sanitaire en Europe, il ne nous était pas possible d'organiser le départ de plus de 1.000 élèves en France pour des classes de neige dans des conditions de sécurité optimale. La seule décision raisonnable était de les annuler", indique Julie Patte. "Nous gardons néanmoins à l’esprit combien ces voyages scolaires sont essentiels et enrichissants pour les élèves. C’est pourquoi, sous réserve de l’évolution favorable de la situation sanitaire, celles-ci pourraient éventuellement avoir lieu au printemps prochain. Nous réfléchissons à une formule adaptée de Classes de Montagne qui sera proposée aux écoles ».

Cette formule allierait activités ludiques et pédagogiques - spécialement adaptées aux élèves de 11/12 ans - et découverte la montagne, sa faune, sa flore et ses divertissements variés. "Il nous paraît en effet essentiel que les enfants puissent, à un moment de cette année scolaire, découvrir cet environnement fantastique" poursuit l’Echevine.