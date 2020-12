"Au vu des mesures actuelles, il n’est pas envisageable de maintenir un événement rassemblant des milliers de personnes et dont l’essence est le partage, l’échange et le rassemblement. De plus, ni les préparatifs des différents groupe de La Grande Parade, ni les différentes répétitions et soumonces, essence-même du folklore lié au carnaval et qui devaient débuter au lendemain du Nouvel an ne pourront avoir lieu, pour les mêmes raisons de sécurité sanitaire", précise la ville dans un communiqué.

Néanmoins, étant donné toutes les difficultés traversées au cours de cette année 2020, il a été décidé de laisser la possibilité à tous les Carolos de brûler leurs idées noires. Le brûlage du Corbeau aura donc bien lieu, comme on vous l'annonçait fin novembre. "Une belle manière de laisser 2020 derrière nous et de débuter une nouvelle année."

Afin de respecter les mesures sanitaires, ce brûlage du Corbeau se fera à huit clos. Toutefois, afin que tous les Carolos aient la possibilité de profiter de ce spectacle, une retransmission via Télésambre sera proposée.

"Je regrette évidemment que ce premier Big Five de l’année ne puisse avoir lieu, que ce soit pour nos passionnés de folklore mais également pour nos commerçants et pour le moral de nos concitoyens. J’ai longtemps croisé les doigts car il était jusqu’ici le seul événement à ne pas avoir été impacté. Mais la santé et la sécurité de tous doivent une nouvelle fois être notre priorité", souligne l’Echevine en charge des Fêtes et du Folklore Babette Jandrain.