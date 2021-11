Les annulations des marchés de Noël se poursuivent. Du côté d'Anderlues, la bourgmestre Virginie Gonzalez, annonce que le marché de Noël est également annulé. "Suite au conseil du Gouverneur de notre Province et par souci de cohérence avec les communes voisines, le Marché de Noël d’Anderlues prévu sur la Place Paul Pastur le vendredi 17 et samedi 18 décembre est annulé. En effet, au vu des restrictions imposées par le dernier CODECO, il paraissait plus prudent et plus raisonnable d’annuler cet événement car les mesures sanitaires étaient difficilement applicables et contrôlables dans ce contexte sans connaitre l’évolution de l’épidémie d’ici à la mi-décembre. L’actualité de ce weekend a également montré la difficulté de faire correctement respecter la distanciation entre les individus dans ce type de manifestation. En concertation avec le Comité des Fêtes et du Folklore del Bourlette (CFFB), un programme d’animations viendra réchauffer le cœur des anderlusiens pendant la période des fêtes : illuminations, crèche, passage du Père Noël avec la distribution de cougnous."



Si cette décision d'annuler le marché est destinée à lutter contre la propagation de la Covid, la bourgmestre souhaite aussi le retour d'un centre de dépistage dans l'entité sur la place Paul Pastur. Une demande a également été faite en ce sens auprès de la ministre afin de solliciter le passage du vaccibus à Anderlues.