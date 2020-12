Anthony, 28 ans, a obtenu ce mercredi une peine de travail de 150 heures après avoir formé opposition à un jugement le condamnant à 9 mois de prison pour un trafic de cannabis et cocaïne.

Le jeune dealer avait reconnu avoir détenu et vendu du cannabis pour financer sa propre consommation, mais contestait fermement la vente de poudre blanche. Ce dernier avait lancé son commerce entre le 9 et le 30 mars 2017 avant de se faire coincer par la justice grâce à un autre trafic de stupéfiants, de plus grande envergure.

Le ministère public avait requis la même peine prononcée à Anthony, sans s'opposer à une peine de travail.