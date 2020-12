Ce lundi, le tribunal correctionnel de Charleroi s’est penché sur le cas d’Anthony. Ce dernier risque une peine d’un an de prison ferme, par défaut, pour avoir violemment tabassé un jeune homme.

En 2017 à Charleroi, Anthony et ses amis ont donné rendez-vous à la victime sur un terrain vague. Sans raison, le jeune homme a été passé à tabac par la bande. "Il a reçu de nombreux coups de pied au visage. Il a été fortement marqué par la situation", explique Me Navez, partie civile. La pauvre victime est restée plusieurs mois enfermée chez elle, n’osant plus sortir de chez elle à la suite de l’agression.

Le jugement sera prononcé le 25 janvier prochain.