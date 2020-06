Steve, 37 ans, reconnaît être l’auteur d’une entrave méchante à la circulation dans les rues de Jumet. La police a même été contrainte d’arrêter la course-poursuite suite à la dangerosité de la scène.

Steve ne roule pas sur l’or. Il perçoit du CPAS, mais n’a aucun travail depuis plusieurs années. Mais Steve ne reste pas insensible face aux nouvelles voitures. À la veille des fêtes de fin d’année, le trentenaire s’achète via un crédit une nouvelle voiture. Impatient comme un enfant le jour de Noël, le 20 décembre 2018, Steve roule dans son nouveau joujou. Mais le véhicule n’est pas encore assuré et immatriculé. "Je devais me rendre à la pharmacie. J’aurais pu aller à pied, mais je n’ai pas résisté."

La police locale intervient et remarque que le véhicule est en défaut. Mais Steve pousse sur le champignon, tentant de semer les policiers.

Il brûle un céder le passage, une priorité de droite et roule même en sens interdit. Face à la dangerosité de la conduite de Steve, la police est contrainte d’arrêter la course-poursuite, avant de remarquer le véhicule bâché devant le domicile de la compagne de Steve. "Par contre, je n’ai pas roulé au-dessus de 100 km/h parce que le véhicule bloque à cette vitesse", tient à préciser Steve. "Oui, mais c’est déjà le double de la vitesse autorisée en agglomération", rétorque la juge Jadin.

Une peine d’un an de prison ferme est requise. Le casier judiciaire de Steve comporte cinq pages, avec dix condamnations devant le tribunal de police entre 2006 et 2015. Jugement pour le 21 septembre.