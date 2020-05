Soutien aux associations qui viennent en aide aux démunis.

Les temps sont aux solidarités chaudes : partout, des groupes de bénévoles se mobilisent pour venir en aide aux victimes de la crise sociale. Distribution de repas, de colis alimentaires, de kits d’hygiène. Pour soutenir ces initiatives, le CPAS de Charleroi vient de rééditer son appel à micro-projets solidaires. "En janvier, notre bureau permanent avait attribué une enveloppe de près de 60.000 euros à 24 micro-projets dans le cadre du budget participatif", rappelle le président de l’institution Philippe Van Cauwenberghe (PS). C’est donc reparti pour un tour.

Dans sa note de politique sociale 2019-2024, le CPAS carolo a fait de la lutte contre la précarité une de ses priorités. "Cependant, force est de constater que de petites ASBL, des associations de fait ou encore des comités de quartier ne postulent pas à ces projets participatifs, alors qu’ils rendent des services essentiels à des personnes en grande difficulté", lance Van Cau. "Nous voulons leur permettre d’accéder à des subventions, à hauteur d’un plafonnement de 2.000 euros par micro-projet." C’est à la mairie de Lille que le CPAS de Charleroi a emprunté l’idée des budgets participatifs. Le concept a d’abord été testé à l’échelle locale au départ de l’espace citoyen Porte Ouest à Marchienne. Il a ensuite été étendu à l’ensemble des espaces citoyens, puis à tout le territoire communal.

Le nouvel appel cible l’aide matérielle apportée aux plus démunis, que ce soit par l’alimentation, les vêtements, l’hygiène, la santé. Les candidatures sont à déposer au plus tard le 12 juin à minuit via un formulaire disponible sur le site internet du CPAS, www.cpascharleroi.be.