Grégory C. reconnaît avoir porté des coups à deux reprises sur son ex-compagne. Il explique ne pas avoir accepté la séparation.

Grégory et sa compagne ont partagé une histoire d’amour durant 19 années. Les deux personnes sont même devenues parents de deux enfants. Mais l’histoire a pris fin, ce que n’a pas accepté Grégory. Le 25 février 2018, il s’emporte sur la victime. Il est 20h40 et Grégory rentre au domicile après un match de foot. Mais il ne se trouve pas dans son état normal à cause de l’alcool. Les enfants, également présents, reçoivent l’ordre d’aller dans leurs chambres. C’est à ce moment-là que le calvaire débute pour leur maman. Grégory lui porte plusieurs gifles et lui tire les cheveux… La mère de famille quitte l’appartement et se rend à la police. Sur place, elle reçoit un appel de son futur ex-compagnon. Mis sous haut-parleurs, Grégory insulte copieusement sa moitié.

La seconde scène intolérable survient le 23 septembre 2018. Grégory se rend à Ransart, au domicile de son ex. Il souhaite dire bonne nuit à ses enfants. Ce que la maman accepte, à une seule condition : la porte d’entrée doit rester ouverte. Mais cela ne plaît pas à Grégory, qui se montre de nouveau violent en portant des coups de poing et de pied à la victime, avant de prendre la fuite en compagnie de son fils. La fille du couple, âgée de 10 ans, appelle elle-même la police…

Le ministère public ne se montre pas opposé à une suspension probatoire, avec une formation pour la gestion de la violence. D’après Grégory, tout va pour le mieux aujourd’hui entre les deux personnes. En pleurs, son ex affirme le contraire, glaçant le sang du ministère public. "Il aurait pu me tuer à plusieurs reprises." Jugement prononcé le 3 mars prochain.