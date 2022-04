"Il s’agit de proposer des alternatives aux jeunes de 12 à 26 ans qui la fréquenteront, explique Hugues Jusniaux, son coordinateur, auparavant animateur huit ans durant à l’Atelier M, à Monceau-sur-Sambre.Que ce soit à l’école, dans des académies ou même au sein de leur famille, les jeunes ne s’y retrouvent pas toujours. On veut leur amener des alternatives à ce qui existe. Par exemple, du rap, du slam qui ne sont pas proposés dans les académies. On peut aussi répondre à la création musicale, grâce à la collaboration d’un artiste local, Tom C."

Le coordinateur évoque aussi des activités alternatives à la consommation."Toujours en complémentarité avec ce qui existe déjà, avec une approche moins scolaire, plus libre, avec une idée d’ouverture, en partant des demandes exprimées par les jeunes eux-mêmes."Demandes relatives surtout au sport, à la musique, à l’audiovisuel. Ce qui n’exclut pas les animations de la maison de jeunes elles-mêmes, alternatives s’entend!

Le projet n’aurait pu voir le jour sans des locaux. Propriétaire de l’ancienne école, la Ville de Fleurus l’a mise à disposition. Les prémices de sa rénovation avaient débuté en 2021, grâce à l’opération Été solidaire: un local avait été remis à neuf, des graffs dessinés sur les murs extérieurs. La suite, la Ville s’en est chargée.

Hier, le collège communal, avec les partenaires qui ont lancé les bases du projet – Plan de cohésion sociale de la Ville de Fleurus, AMO Visa Jeunes centre culturel Fleurus Culture, – ainsi que la Maison de la laïcité, les Bibliothèques de Fleurus, l’athénée Jourdan – ont découvert les locaux qui accueilleront les activités.

Une première ancienne classe sera dédiée au soutien scolaire, développé avec Solidaris. Un autre local deviendra l’atelier bois (création de mobilier en bois de récup). Un troisième sera celui des jeunes, un autre celui des animateurs. Il y a aussi l’ancienne salle de gym, future salle polyvalente où l’on pourra suivre des cours de danse, donner un concert. Et puis il y a la cour, très vaste, qui sera déjà, le 19 juin, l’un des sites des Fêtes de la musique, fruit d’une collaboration avec le collectif Sovietbloem et Fleurus Culture.

"Ce bâtiment a du potentiel", se réjouit Hugues Jusniaux. Ainsi, l’étage, condamné, sera démoli pour accueillir une plateforme polyvalente qui servira aussi bien de terrasse pour certains événements que pour installer des bacs de permaculture. Activité qui sera déjà possible sur un espace extérieur à l’arrière du bâtiment."Là, on vise de l’intergénérationnel, l’ouverture sur le quartier", précise le coordinateur.

"On espère que le projet pourra susciter des envies, des passions, voire des vocations, chez les jeunes que nous accueillerons", ajoute Hugues Jusniaux. Les premiers jeunes sont donc attendus mercredi après-midi et en soirée. Combien seront-ils?"Lors d’une première rencontre cette semaine, ils étaient une vingtaine."