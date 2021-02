Placé en quarantaine avant l’audience, Kevin ne se présente pas physiquement devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Mais il peut compter sur son avocat, Me Brocca, pour assurer sa défense et pour s’expliquer sur les faits qui ont eu lieu durant la nuit du 10 au 11 septembre 2019, à Charleroi.

Plus tôt, durant la journée du 10 septembre, Kevin arrive au domicile de Jonathan et Marie, son beau-frère et sa belle-sœur. Le jeune homme souhaite passer du temps au domicile du couple, à la suite d’une dispute avec sa compagne. Déjà bien imbibé par l’alcool, Kevin passe la soirée en compagnie de Marie et Jonathan à boire encore.

Vers 1h15 du matin, Kevin perd les pédales et s’emporte, « sans savoir pourquoi », sur son beau-frère. Dans un état plus que déplorable après avoir consommé en tout 24 bières, Kevin insulte et frappe Jonathan, à plusieurs reprises au visage et au dos. De son côté, Marie tente d’intervenir entre les deux hommes et de protéger son compagnon. Mais à son tour, elle reçoit de nombreux coups au visage de Kevin.

Il se fait remarquer à l’extérieur

Avant d’être mis à la porte, Kevin casse le meuble du salon et se défoule encore à l’extérieur de l’habitation en donnant plusieurs coups à la voiture de Marie. Lorsque la police intervient, Kevin ne tient même plus debout et chute à plusieurs reprises au sol. Emmené au commissariat, Kevin boucle sa prestation en bousculant les policiers, contraints de le maîtriser pour le placer en cellule.

Pour lui faire comprendre la gravité des faits commis, le parquet souhaite que Kevin soit condamné à un an de prison ferme. D’autant plus que ce dernier a, par deux fois, obtenu une chance du tribunal correctionnel pour des coups sur conjoints et sur agents. « Il continue à présenter un danger pour la société. »

Jugement le 4 mars prochain.