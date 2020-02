Il n’a pas supporté la séparation : le harcèlement a commencé.

Carine et Alain ont vécu, durant 28 années, une longue histoire d’amour. Mais le couple se sépare en 2018, plongeant Alain dans l’incompréhension totale, lui qui "ne s’attendait pas à ça", dit-il. Du jour au lendemain, Alain n’a plus aucune nouvelle de Carine. Malgré toutes ses tentatives, Alain ne reçoit aucune réponse et encore moins d’explication. C’est là que l’enfer de Carine commence.

Entre mai et juillet 2018, l’homme âgé de 56 ans reconnaît avoir envoyé plusieurs mails et messages, même en pleine nuit, afin d’avoir une discussion avec son ex-épouse. "J’ai vécu 28 ans avec elle. Du jour au lendemain, il n’y avait plus de contact, pas d’explications. Je voulais communiquer avec elle", explique Alain au tribunal.

Le 24 mai 2018, Alain entre au domicile de son beau-fils, qui héberge sa maman après la séparation, pour embarquer un ordinateur portable. "Il contenait toutes mes données importantes pour mon activité professionnelle."

Le 19 juillet, au domicile de Carine à la rue de Marchienne à Gozée, Alain pénètre à l’intérieur de la maison en escaladant la véranda pour accéder à un velux resté ouvert. "Je souhaitais récupérer des affaires se trouvant dans le grenier, mais je suis tombé nez à nez avec Carine, nue sous la douche." Cette dernière signale avoir été victime de coups et d’un attouchement sexuel. "Je ne l’ai pas frappé ni touché son sexe. Elle a juste mis un peignoir quand elle m’a vu et elle a glissé au sol", dit-il.

Le ministère public plaide l’acquittement pour l’attentat à la pudeur et les coups et blessures, reconnaissant qu’il ne s’agit uniquement que de deux versions qui s’opposent. Pour les préventions reconnues, notamment le harcèlement, une peine de 18 mois de prison est requise, sans s’opposer à un sursis. Alain a déjà été condamné devant un tribunal correctionnel en 1998 pour des vols avec effraction.

La défense plaide une suspension du prononcé. Alain garde encore un goût amer de sa séparation. "Elle m’a tout pris. J’ai 56 ans et je dois tout reconstruire." Jugement attendu le 26 mars.