Elle passe de 2550m à 3200m et pourra dès lors accueillir des vols long courrier, de continent à continent.

Jean-Luc Crucke, ministre des Aéroports, et des représentants de BSCA, Philippe Verdonck (CEO) et Nicolas Thisquen, président du comité de Direction de la Sowaer, donnent une conférence de presse et inaugureront la piste dans la matinée.

La piste sera ouverte et disponible dans la nuit du 12 au 24 octobre 2021. Plus d'informations à venir.

Ce vendredi matin, après 30 mois de chantier et 42 millions d'euros, la piste de décollage de l'aéroport de Brussels South Charleroi Airport (BSCA) est agrandie.