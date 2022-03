Un groupe folklorique commençait la journée, le cœur à la fête, dans la joie du carnaval et le plaisir des retrouvailles depuis les différentes périodes de confinement. Un choc pour toutes et tous, le bilan est effrayant, nous déplorons six morts et plusieurs blessés.

La ville de Charleroi, tout comme beaucoup d'autres communes, présente ses sincères condoléances aux familles des victimes ainsi qu’aux autorités communales de La Louvière tout en souhaitant les meilleures suites possibles aux blessés.

Pour les Carolos qui souhaitent s’associer à cet hommage, un registre de condoléances a été ouvert à l’Hôtel de Ville.

Il est également possible d’exprimer sa solidarité via un formulaire disponible sur le site internet de la ville : https://www.charleroi.be/actualites/drame-de-strepy-bracquegnies-charleroi-solidaire