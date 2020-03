Maëlle avait 14 ans. Elle s’est ôté la vie après que des vidéos et photos intimes ont circulé en ligne et sur les réseaux sociaux. Ce harcèlement, à la suite duquel un jeune de 15 ans a été placé en centre fermé et quatre autres entendus par la justice, est la raison de son geste. Mais ça, on ne l’a appris que vendredi dernier, après plus d’un mois d’enquête. Emmanuel Montana, 44 ans, est le père de Maëlle. Et il a aussi appris tout ça vendredi dernier. Pire, il l’a appris à la télévision.



(...)