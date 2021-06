Du nouveau sur la place Charles Gailly, à Fleurus : une fresque géante de 48 m² signée Ben Vanderick a été dévoilée au public.

Elle vient habiller la façade où était avant collé le café qui a brûlé en 1988... et qui était un chancre depuis ce moment-là. "La place sera prochainement aménagée en square-terrasse", note notamment Loïc d'Hayer (PS), le bourgmestre local. C'est le patron d'Al Picchio Rosso, en face, qui a racheté le terrain et qui envisage d'y faire une terrasse et un lieu événementiel, "ça aidera aussi à rénover les autres bâtiments de la place qui en ont besoin", nous glisse-t-il.

La fresque, baptisée "Happiness", représente une petite fille, un grand sourire sur le visage, se serre très fort dans ses propres bras : "l'idée était de représenter l'espoir, le réconfort, surtout en cette période compliquée", nous explique l'artiste Ben Vanderick. "Quand on est dans une situation difficile, on peut se rouler en boule et pleurer, ou sourire et avancer." L'émotion, le partage, le bien-être, c'est ce qu'il a voulu exposer ici, sur la "porte d'entrée" de l'hyper-centre. "Mais c'est bien plus que ça, c'est aussi une façon de voir sa ville lutter, évoluer, grandir" ajoute Loïc d'Hayer. "On a des artistes de talent à Fleurus, mais quand on dit ça on pense souvent au siècle passé. Alors qu'on a des jeunes artistes fleurusiens de talent aujourd'hui aussi."

© van Kasteel

Ben Vanderick jouit d'une renommée internationale. Et après Londres, Paris, Miami et New-York, c'est Fleurus qui rejoint le cercle très fermé des amateurs de son hyperpointillisme. Autodidacte, Ben Vanderick nous explique qu'il s'agit en fait de pointillisme, mais avec des gros points. Et en effet, si l'effet est photoréaliste (il travaille à partir de photographies qu'il reproduit à la main) de loin, de près le rendu est beaucoup plus abstrait, presque grossier.

Son travail en 14 teintes de gris a déjà séduit Elton John, Raphael Nadal, Marouane Fellaini et la Reine Mathilde de Belgique.

Pour apprécier ses œuvres de près et de loin dans de bonnes conditions, en plus de la fresque en centre-ville, Ben Vanderick expose ce samedi 12 juin de 13 à 18h et ce dimanche 13 juin de 10 à 17h à la bibliothèque de la Bonne Source, place Gailly à Fleurus. L'entrée est gratuite, et les toiles sont à vendre.