Entre larmes et sourire, Caty l'annonce d'entrée : "je suis une miraculée".

Caty Bresciani est une secrétaire médicale de 51 ans, mère célibataire de 4 enfants. Cette châtelettaine est, comme on dit, passée par le chat de l'aiguille. En effet, infectée par le Covid-19, elle est a été placée en coma artificiel pendant 3 semaines et réanimée plus d'une dizaine de fois.

Tout commence à la mi mai. Alors qu'elle est à son poste de travail à l'hôpital Vésale, la secrétaire médicale en pneumologie continue à recevoir les personnes se présentant aux examens. Quelque chose la tracasse : il y a de plus en plus de demandes d'examens pour des problèmes respiratoires mais pas encore systématiquement associées à la détection du Coronavirus.