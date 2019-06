Michaël V.W., trentenaire et particulièrement violent, avait séquestré et menacé son ex à l'aide d'une tronçonneuse électrique. Il écope de 37 mois avec un sursis probatoire de 5 ans.

Le 5 mai 2019, Michaël détenait et menaçait de mort Tifffany, sa compagne. L'homme avait à sa disposition un arsenal particulier. Une hache, une pelle et surtout, une tronçonneuse électrique. Un témoin présent au moment des faits avait filmé le prévenu menaçant sa copine et passant même à deux doigts de sa tête avec la tronçonneuse, qu'il avait préalablement branchée via une rallonge. "On s'est embrouillé et j'étais sous l'influence de stupéfiants", expliquait-il. L'homme était également poursuivi pour des coups et blessures entre 2017 et 2019 sur Tiffany à la suite de nombreuses disputes.



Une première en 17 ans



En 17 ans de carrière, c'était la première fois que le substitut Damien Vervaeren était confronté à ce type de dossier : "Sur la vidéo, on voit que le prévenu va chercher une rallonge pour se rapprocher un maximum de la victime et qu'il fait tourner la tronçonneuse. Ce n'est pas anodin comme arme". Face à l'absence de prise de conscience et aux antécédents judiciaires de Michaël, une peine de 37 mois d'emprisonnement était requise par le parquet, sans s'opposer à un sursis probatoire.



Peine de probation autonome plaidé



Selon l'avocat de la défense, le prévenu était rempli de violence et cela ne plaidait pas en sa faveur : "Il a clairement du mal à admettre ses responsabilités. À la moindre pique, il déborde de violence mais il y a une réelle volonté de se réinsérer et de trouver un emploi". Pour ne pas compromettre l'avenir proche de son client, la défense plaidait une peine de probation autonome pour canaliser la violence du prévenu et lui laisser une dernière chance. Le tribunal a décidé de condamner le prévenu à 37 mois de prison avec un sursis probatoire de 5 ans.